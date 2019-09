Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil-Hausen) Versuch im Chemieunterricht löst Brandalarm aus

Rottweil-Hausen (ots)

Ein Schülerversuch im Chemieunterricht hat am Dienstag, gegen 8.50 Uhr, einen Brandalarm in der Maximilian-Kolbe-Schule in der Bollerhofstraße ausgelöst. Beim Hantieren mit Kerzen und Bunsenbrennern entwickelte sich Rauch, der die Brandmeldeanlage auslöste. Die 710 Schüler der Schule mussten das Gebäude verlassen. Die mit vier Fahrzeugen und 18 Wehleuten angerückte Freiwillige Feuerwehr Rottweil sorgte für frische Luft im Raum. Anschließend konnte der Unterricht fortgesetzt werden.

