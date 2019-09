Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Büroraum

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 22 Uhr, in einen Büroraum eines Wohngebäudes in der Stuttgarter Straße eingedrungen. Die Einbrecher kletterten auf einen Anbau des Gebäudes und stemmten ein Fenster auf. Im Gebäude traten die Eindringlinge die Tür zu einem Büroraum auf und suchten nach Wertsachen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der verursachte Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

