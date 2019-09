Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Unfall an der Krankenhauszufahrt

A.-Ebingen (ots)

Bei einem Unfall an der Krankenhauszufahrt ist am Montagmittag ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro entstanden.

Ein Autofahrer bog gegen 12.15 Uhr mit seinem BMW an der Ausfahrt des Zollernalb-Klinikums in die Friedrichstraße ab. Obwohl er an der Haltelinie stehen blieb und sich umschaute, übersah er einen von links aus Richtung Klarastraße kommenden Renault und stieß mit ihm zusammen. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Schaden an dem Renault wird auf ungefähr 4000 Euro geschätzt. Personenschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell