Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Zu dicht an einem geparkten Auto vorbeigefahren und verursachten Schaden nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots)

Am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Herdstraße zu dicht an einem dort abgestellten Mercedes vorbeigefahren und hat diesen beschädigt. Ohne den am Mercedes verursachten Streifschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu melden, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell