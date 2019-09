Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Mit rotem Fahrzeug gegen geparktes Auto gefahren - Polizei bittet um Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zu einer Beschädigung eines geparkten Opels und zu einer folgenden Unfallflucht ist es am Montagnachmittag in der Talstraße gekommen. Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß ein Unbekannter mit einem roten Fahrzeug vor dem Anwesen Nummer 15 gegen die vordere Stoßstange eines dort im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.20 Uhr geparkten Opel Merivas. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Opel in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeugen des Unfalls.

