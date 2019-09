Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vergessener Kochtopf auf eingeschaltetem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

VS-Schwenningen (ots)

Ein auf einem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf hat am Montagmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und von DRK-Rettungskräften an einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlstraße geführt. Ein Bewohner hatte beim Verlassen der Wohnung den Topf auf dem Herd vergessen. Entstehender Qualm brachte schließlich Feuerwehr und Rettung zum Einsatz. Die eintreffenden Wehrmänner konnten die Wohnung betreten und den Topf vom Herd nehmen. Nach dem Durchlüften der Kellerwohnung konnten die durch das DRK vorsorglich evakuierten übrigen Hausbewohner das Gebäude wieder betreten. Zu einem Gebäude- oder auch Personenschaden war es nicht gekommen.

