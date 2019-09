Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Nase blutig geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

Zu einer schmerzhaften Kopfstoß-Attacke mit blutigem Ausgang kam es bereits am vergangenen Donnerstag in der Herrenackerstraße vor einem Nagelstudio. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielt gegen 20.15 Uhr ein weißer BMW vor dem Nagelstudio. Aus dem SUV stiegen zwei kräftige Männer aus und gingen zielstrebig zu einem ebenfalls dort stehenden Auto. Einer der beiden Männer klopfte an, öffnete eine der Türen und schlug dem dort im Auto sitzenden 16-Jährigen mit einem Kopfstoß die Nase blutig. Danach griff der "Schläger" nach dem zweiten Jugendlichen in dem PKW und versuchte auch diesen in gleicher Manier zu verletzen. Der Junge konnte sich so wegdrehen, dass seine Nase nur gestreift wurde. Danach stieg das Duo wieder in den weißen BMW und fuhr weg. Grund für die Attacke soll eine vorangegangene Beleidigung gegenüber der Freundin des Angreifers gewesen sein. Der 16-Jährige musste nach der Tat im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Polizeirevier Hechingen wurde verständigt und begann sofort, nach den Tätern zu fahnden - erfolglos. Zwischenzeitlich sind bei den Ermittlern bereits einige Täterhinweise eingegangen. Trotzdem sucht das Polizeirevier Hechingen weiterhin nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Bitte melden sie sich unter der Rufnummer 07471 9880 0.

