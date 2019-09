Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Peugeot gestreift - Verursacher weg

A.-Tailfingen (ots)

In der Sonntagnacht hat ein unbekannter Autofahrer in der Breslauer Straße einen parkenden Peugeot 5008 gestreift. Der unbekannte Verursacher muss im Zeitraum von 18 Uhr (Sonntag) bis 10 Uhr (Montag) an dem Peugeot vorbei gefahren sein. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf zirka 3000 Euro. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07432 984314 0).

