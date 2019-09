Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar-Aistaig) Unbekannte versuchen in Pfarrhaus einzubrechen

Oberndorf am Neckar-Aistaig (ots)

Am Montag haben gegen 17.15 Uhr drei unbekannte Täter versucht, in das evangelische Pfarrhaus in der Mafellstraße einzudringen. Ein Einbrecher kletterte auf ein rund zwei Meter hoch gelegenes Fenstersims und hebelte mit einem Werkzeug am Fensterrahmen. Von Anwohnern wurde das Trio bei ihrer Tatausführung gestört, die nach Entdeckung sofort die Flucht ergriffen. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer eine gemusterte weiße Jacke, und einer eine schwarze Mütze trug. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

