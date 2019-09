Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Scheibe am Schulzentrum eingetreten

Aldingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 18.40 Uhr, am Schulzentrum in der Heubergstraße eine Scheibe eingetreten. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell