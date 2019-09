Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Grosselfingen) Zwölfjähriger Radfahrer von Motorrad erfasst

Grosselfingen (ots)

Beim Überqueren der Bruderschaftsstraße ist am vergangenen Mittwoch ein 12-jähriger Radfahrer von einem Motorrad erfasst und verletzt worden.

Der Junge fuhr gegen 15.40 Uhr mit seinem Fahrrrad auf dem linken Gehweg der Bruderschaftsstraße in Richtung Rangendingen. Auf Höhe der Bäckerei Schweizer wollte er über die Straße. Der Zwölfjährige stieg dazu nicht von seinem Fahrrad ab, sondern fuhr vom Gehweg auf die Fahrbahn. Aus Richtung Ortsmitte kam im selben Moment ein Motorrad, das den Jungen mit seinem Fahrrad vorne erfasste und zu Fall brachte. Der Motorradfahrer hielt sofort an und ging zu dem Jungen hin. Nachdem der Junge, nach eigenem Bekunden, unverletzt und am Motorrad kein Sachschaden entstanden war, fuhr der Biker weiter. Tatsächlich hatte sich der Zwölfjährige bei seinem Sturz aber eine Handverletzung zugezogen, die in der Folge im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Sein Fahrrad war zudem beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.

Der Polizeiposten Bisingen bearbeitet den Unfall, der erst nachträglich angezeigt wurde, und sucht jetzt nach dem unbekannten Motorradfahrer. Wer Hinweise zu dem schon etwas älteren Mann geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07476 9433 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell