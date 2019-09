Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Abbieger treffen sich - 8000 Euro Schaden

Hechingen (ots)

Beim Abbiegen sind am Montagmorgen am Rande des Gewerbegebiets Lotzenäcker ein Chevrolet und ein Citroen zusammengestoßen.

Die Chevrolet Fahrerin kam kurz vor 7 Uhr auf der Kreisstraße (Hohenzollernstraße) aus Sickingen und bog an deren Einmündung in die K7107 (Neue Rottenburger Straße) nach links in Richtung Hechingen ab. Auf der vorfahrtsberechtigten Neue Rottenburger Straße näherte sich aus Richtung Bodelshausen zeitgleich ein Citroen. Dessen Fahrerin bog nach links in Richtung Sickungen ab und wurde dabei von dem Chevrolet seitlich gerammt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Beide Frauen blieben unverletzt.

