POL-TUT: (Loßburg)Überholender Biker von abbiegendem Omnibus erfasst

Loßburg (ots)

Ein verkehrswidrig überholender Motorradfahrer ist am Sonntagabend in der Hauptstraße von einem links abbiegenden Omnibus von seiner BMW gestoßen worden. Er blieb unverletzt.

Gegen 18.10 Uhr fuhr der 58-jährige Biker auf der Hauptstraße hinter einem Omnibus in Richtung Freudenstadt. An der Einmündung der Unteren Schulstraße wollte der Busfahrer nach links abbiegen. Wegen eines entgegenkommenden Autos musste der 65-Jährige jedoch warten. Trotz durchgezogener Mittellinie setzte der nachfolgende Motorradfahrer zum Überholen an. Als er etwa zur Hälfte an dem Omnibus vorbei war, bog der Busfahrer wie vorgesehen ab. Trotzdem der Motorradfahrer sofort bremste und stehen blieb, wurde er von dem Omnibus erfasst und vom Sitz gestoßen. Verletzt wurde er bei dem Sturz nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1300 Euro.

