Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Beim Abbiegen mit Sattelzug-Lastwagen geparktes Auto gestreift und Einmündung blockiert

VS-Villingen (ots)

Ein mit rund 6000 Euro beschädigtes Auto und eine vorübergehend blockierte Straße sind die Folgen eines Fehlers beim Abbiegen, den ein Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens am Montagmorgen, gegen 08 Uhr, an der Einmündung Zähringerstraße und Großherzog-Karl-Straße zu verantworten hat. Der 29 Jahre junge Fahrer der Lkw-Zugmaschine mit Sattelauflieger wollte in dem engen Einmündungsbereich von der Zähringerstraße nach links auf die Großherzog-Karl-Straße abbiegen. Hierbei streifte das Heck des ausschwenkenden Lkw-Aufliegers an einem schräg gegenüber der Einmündung am Fahrbahnrand der Zähringerstraße geparkten Hyundai i20 entlang und beschädigten diesen erheblich. Auch aufgrund anderer geparkter Fahrzeuge fuhr sich der Lastwagenfahrer schließlich im Bereich der Einmündung fest und blockierte diese. Nach einer kurzfristigen polizeilichen Sperrung der Zähringerstraße und dem Zurücksetzen eines Linienbusses konnte auch der Fahrer des Sattelzuges durch entsprechendes Rangieren die Einmündung wieder frei machen, sodass die Sperrung wieder aufgehoben werden konnte.

