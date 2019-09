Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Rexingen) Kühlsystem aus Motorroller gerissen - Zeugen gesucht

Horb-Rexingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Freudenstädter Straße, am Ende der bogenförmigen Kurve vor der Einmündung "Im Mitteldorf", das Kühlsystem aus einem stehenden Motorroller heraus gerissen. Folge der Tat war ein kapitaler Motorschaden, der am vergangenen Donnerstag in der Früh festgestellt wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf zirka 600 Euro.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen (Telefon 07451 96 0).

