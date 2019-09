Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Autofahrerin nimmt Motorrad die Vorfahrt

Burladingen (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall auf der Hauptstraße ist am Sonntagnachmittag ein 57-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Der Biker fuhr gegen 14.25 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Gauselfingen. An der Kreuzung mit der Stettener Straße/Fehlabrücke kam von links ein Ford, dessen Fahrerin die Vorfahrt nicht gewährte. Die 47-Jährige wollte die Hauptstraße überqueren, fuhr vor das Motorrad hin und verursachte so eine Kollision. Der Biker stürzte, verletzte sich aber zum Glück nicht schwer. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Verletzte wollte selbst zum Arzt gehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5500 Euro. Um die Bergung des Motorrades kümmerte sich der Besitzer selbst. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

