Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Beim Parken anderes Auto beschädigt und dann geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Sonntagnachmittag, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr, ist ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Fahrzeugs beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes am Bärenplatz gegen einen dort abgestellten SUV des Typs Nissan Qashqai gefahren. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne den angerichteten Schaden an dem SUV in Höhe von rund 1000 Euro zu melden. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Georgen (07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell