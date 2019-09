Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Auf einem Hotelparkplatz Pkw-Kombis von Touristen aufgebrochen und daraus hochwertige Fahrräder entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Hotels am Salinensee zwei dort von Touristen abgestellte Vans aufgebrochen und aus den Fahrzeugen hochwertige Fahrräder gestohlen. An den beiden Vans mit Schweizer Kennzeichen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und über diese die seitliche Schiebetüre geöffnet. In einem der Fahrzeuge befand sich ein hochwertiges schwarz-gelbes Rennrad des Typs Scott Plasma 3 im Wert von mehreren tausend Euro. Neben diesem Fahrrad erbeuteten die Täter aus dem anderen Van ebenfalls ein hochwertiges Rennrad sowie Fahrrad-Laufräder der Marke Lightweight. Für den Abtransport der Fahrräder nebst entwendetem Zubehör müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

