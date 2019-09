Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Linksabbieger übersieht Motorrad - Sozia schwer verletzt

Bisingen (ots)

Beim Linksabbiegen hat ein 41-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in der Bisinger Ortsmitte ein entgegen kommendes Motorrad übersehen. Bei der Kollision verletzte sich die Mitfahrerin auf dem Motorrad schwer.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher auf der Heidelbergstraße in Richtung Hauptstraße. Nach dem Kreisverkehr ordnete er sich nach links zum Abiegen in die Bahnhofstraße ein. Obwohl auf der Hauptstraße ein Motorrad entgegenkam, fuhr der 41-Jährige mit seinem BMW in Richtung Bahnhofstraße an. Der Motorradfahrer versuchte noch, der drohenden Kollision zu entgehen. Sein Bremsmanöver war jedoch zwecklos, der Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Die Ducati stürzte und mit ihr der 53-jährige Fahrer und seine Sozia. Beide verletzten sich, die 48-Jährige schwer. Ein Notarzt und zwei Rettungsteams kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Das Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Den Schaden an dem BMW schätzt die Verkehrspolizei auf etwa 5000 Euro. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell