Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar/ Autobahn 81) Unfall fordert rund 17.000 Euro Sachschaden

Sulz am Neckar/ Autobahn 81 (ots)

Rund 17.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntag, gegen 22.10 Uhr, auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen entstanden. Eine 22-jährige Lenkerin eines VW Sharan war in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte ein vorausfahrenden Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren achtete die junge Frau nicht auf den nachfolgenden Verkehr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW eines 45-jährigen Mannes, der auf dem Überholstreifen fuhr. Durch abgerissene Fahrzeugteile wurde noch ein Skoda beschädigt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

