POL-TUT: (Klosterreichenbach) Auffahrunfall mit Motorrädern - Bikerin verletzt

Klosterreichenbach (ots)

An der Einmündung der Musbacher Straße in die Murgtalstraße sind am Sonntagvormittag zwei Motorräder aufeinader gefahren. Eine 32-jährige Bikerin wurde dabei verletzt.

Gegen 11.10 Uhr näherte sich eine Gruppe von Motorrädern, die aus Richtung B294 kamen, der Murgtalstraße. An der Einmündung hielt die 32-Jährige ihr Motorrad an, um die Vorfahrt zu gewähren. Der nachfolgende Fahrer der Motorradgruppe sah es zu spät. Er konnte einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Ein Rettungsteam brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 49-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 1100 Euro.

