POL-TUT: (Hechingen) Auto nimmt Fahrrad die Vorfahrt - Radfahrer verletzt

Hechingen (ots)

An der Einmündung der Heiligkreuzstraße in die Zollerstraße hat am Samstagmittag ein Auto einem Fahrrad die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich.

Der 57-jährige Autofahrer missachtete gegen 13.50 Uhr die Vorfahrt des aus Richtung Stetten kommenden E-Bikes. Opel und Pedelec stießen zusammen, der Radfahrer stürzte. Mit mehreren Prellungen und Stauchungen kam der 67-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 450 Euro.

