Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Polizei sucht zwei Zeuginnen eines Unfalls auf dem Rewe-Parkplatz

Spaichingen (ots)

Zu einem Unfall, der am Samstagvormittag auf dem Rewe-Parkplatz an der Europastraße passiert ist, sucht die Polizei Spaichingen zwei Unfallzeuginnen. Gegen 10.15 Uhr parkten dort etwa zeitgleich ein älterer Mann vermutlich mit einem Skoda Fabia und eine Autofahrerin mit einem Renault Lagune rückwärts aus einer Parkbucht aus. Während die Renault-Fahrerin dies noch rechtzeitig bemerkte und ihren Wagen stoppte, parkte der ältere Mann trotz Hupen der Renault-Fahrerin weiter rückwärts aus und stieß in der Folge gegen den Renault. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der Ältere davon. Zwei Frauen hatten den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des davonfahrenden Wagens gemerkt. Nun sucht die Polizei Spaichingen die beiden Unfallzeuginnen und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

