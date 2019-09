Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Einbruch in Bäckereifiliale in der Stadionstraße - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Stadionstraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Seitentüre an der gegenüber der Abzweigung Friedrichstraße gelegenen Filiale gelangten die Täter in die Geschäftsräume der Bäckerei. Mit erbeutetem Wechselgeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe verließen die Einbrecher das Gebäude wieder. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

