Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfall an der Kreuzung Gartenstraße und Bergstraße fordert 13.000 Euro

Tuttlingen (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden und zwei total demolierte Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Sonntagmorgen, kurz nach 06 Uhr, an der Kreuzung der Bergstraße mit der Gartenstraße passiert ist. Vermutlich waren die beiden beteiligten Autos die einzigen, die in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Gartenstraße und der Bergstraße unterwegs waren. Dabei fuhr eine 19-Jährige mit einem Opel Corsa auf der Bergstraße in Richtung Stockacher Straße. Beim beabsichtigten überqueren der Gartenstraße achtete die junge Frau nicht auf einen VW Golf, dessen 22-jähriger Fahrer sich von rechts und somit bevorrechtigt der Kreuzung auf der Gartenstraße näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. An den beiden Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

