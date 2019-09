Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Streifvorgang zwischen einem Kleinlastwagen und einem Smart Fortwo - Polizei sucht Unfallzeugen

Bisingen (ots)

Nach einem Streifvorgang, der sich am Samstagnachmittag in der Hauptstraße zwischen einem Kleinlastwagen und einem Kleinwagen des Typs Smart Fortwo ereignet hat, sucht die Polizei Hechingen Unfallzeugen. Der Fahrer des Kleinlastwagens der Marke Mitsubishi wollte gegen 13.30 Uhr rückwärts aus einem Grundstück der Hauptstraße nahe der Abzweigung "Im Eibach" rückwärts auf die Hauptstraße fahren. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang mit dem Smart, dessen Fahrerin stadtauswärts auf der Hauptstraße unterwegs war. Da nicht klar ist, ob der Kleinlastwagen zum Unfallzeitpunkt stand oder sich noch in der Rückwärtsbewegung befand, sucht die Polizei Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen (07471 9880-0) in Verbindung zu setzen.

