Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Polizei sucht Zeugen nach Vorfahrtsunfall

Triberg im Schwarzwald (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall, der sich am Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, an der Einmündung der Frejusstraße auf die Hornberger Straße (Bundesstraße 33) ereignet hat, sucht die Polizei St. Georgen Zeugen. An der Einmündung kam es am Samstagnachmittag zu einem Streifvorgang zwischen einem VW Touran, dessen Fahrerin von der Frejusstraße auf die bevorrechtigte B 33 abbiegen wollte und einem Ford S-Max, dessen Fahrer auf der B 33 in Richtung St. Georgen unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme gab die zum Unfallzeitpunkt wartepflichtige Fahrerin des VW Tourans an, dass der Ford nach rechts geblinkt habe. Da sie davon ausging, der Ford werde nach rechts auf die Frejusstraße abbiegen, sei sie losgefahren. Zur Klärung der genauen Unfallursache bittet die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) nun um Zeugenhinweise.

