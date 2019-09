Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Ford Mustang auf dem Parkplatz des Ludwig-Jahn-Centers beschädigt - Polizei bittet um Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher

Freudenstadt (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines roten Fahrzeugs am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr, gegen einen auf dem Parkplatz des Ludwig-Jahn-Centers abgestellten dunkelgrauen Ford Mustang gefahren. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne den angerichteten Schaden an dem Mustang in Höhe von rund 2000 Euro zu melden. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Freudenstadt (07441 536-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell