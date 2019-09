Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhahn-Weiden) Strommast umgefahren und Altkleider-Container gerammt - Unfallverursacher geflüchtet

Dornhahn-Weiden (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Samstags, bis etwa 01.40 Uhr, hat ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines VWs in der Schlattstraße zunächst einen Strommast umgefahren und ist anschließend mit dem Wagen gegen einen Altkleider-Container geprallt. Ohne sich um den erheblichen Schaden am eigenen Fahrzeug - vermutlich einem weißen oder silbernen Wagen - oder um die angerichteten Schäden an dem Strommast und dem Container zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell