Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Unfallflucht in der Schildeckstraße - Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 22.45 Uhr, gegen einen vor dem Anwesen Schildeckstraße 6 geparkten Ford Mondeo gefahren. Ohne sich um die verursachte Eindellung an der Beifahrerseite des Mondeos zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

