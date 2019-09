Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Unbekannter flüchtet nach Parkplatzunfall - Polizei bittet um Hinweise

Hüfingen (ots)

Nach einem Parkplatzunfall, der sich am Samstag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Drogeriemarkt Ecke Mollensteinstraße und Lindenpark ereignet hat und bei welchem der Verursacher abgehauen ist, sucht die Polizei Zeugen. Vermutlich beim Ausparken streifte der derzeit noch unbekannte Fahrer eines roten Fahrzeugs auf dem Parkplatz an einem rechts daneben stehenden Ford Focus entlang und beschädigte so die Fahrerseite des Fords. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von knapp 2000 Euro an dem Ford zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) erbeten.

