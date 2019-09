Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Unbekannter Autofahrer streift abgestelltes Fahrzeug in der Hohenlaienstraße und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bisingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, hat ein Fahrer eines vermutlich weißen Kleinwagens auf der Hohenlaienstraße einen geparkten Seat Ibiza beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Kleinwagenfahrer war auf der Hohnlaienstraße in Richtung Jahnstraße unterwegs, als er kurz nach der Abzweigung Brandenburger Straße zu weit nach rechts kam. In der Folge streifte der Wagen des Unbekannten an einem am Fahrbahnrand abgestellten Seat Ibiza entlang. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Außenspiegel und der Fahrerseite des Seats zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei Hechingen (07471 9880-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell