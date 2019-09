Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer rast über Kreisverkehr

VS-Villingen (ots)

Mit über 1,8 Promille hinter dem Steuer eines VW Polos hat ein 34-Jähriger am frühen Sonntagmorgen am Kreisverkehr Schwenninger Straße und Auf der Steig im Bereich "Schilterhäusle" einen Unfall verursacht. Der 34-Jährige war gegen 05.20 Uhr - von Schwenningen kommend - auf der Landesstraße 173 (Schwenninger Straße) in Richtung Villingen unterwegs. Am Kreisverkehr "Schilterhäusle" schanzte der Mann infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit und aufgrund seiner Alkoholisierung über die Insel des Kreisverkehrs hinweg und richtete so Totalschaden an seinem Wagen an. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten und mit rund 4000 Euro beschädigten Polo. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der 34-Jährige nun noch in einem Strafverfahren verantworten.

