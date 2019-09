Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Mit spitzem Gegenstand hinteren Stoßfänger eines VW Sharans beschädigt

Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagabend hat sich ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand am hinteren Stoßfänger eines VW Sharans zu schaffen gemacht, der in der Untere(n) Lehrstraße im Bereich des ESV Sportheims abgestellt war. Mit dem spitzen Gegenstand drückte der Unbekannte ein Loch in den Stoßfänger und richtete so rund 1000 Euro Schaden an dem Sharan an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

