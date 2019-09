Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schopfloch) Auf dem Herd vergessenes Essen führt zu Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus - 28-jähriger Bewohner leicht verletzt

Schopfloch (ots)

(Schopfloch) Auf dem Herd vergessenes Essen führt zu Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus - 28-jähriger Bewohner leicht verletzt Auf einem eingeschalteten Herd vergessenes Essen hat in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einem Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus in der Glattener Straße geführt. Ein 28-jähriger Bewohner einer Dachgeschosswohnung des Hauses hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand Essen zubereitet und dieses vermutlich auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Ein Nachbar bemerkte gegen 04.30 Uhr Rauch sowie einen ausgelösten Brandmelder und verständigte die Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der unter der Leitung von Uwe Finkbeiner mit mehreren Fahrzeugen und über 50 Mann zusammen mit drei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Schopfloch und Waldachtal hatte der 28-Jährige Bewohner den entstandenen Küchenbrand selbst soweit gelöscht. Die Feuerwehr übernahm in der Folge noch Nachlöscharbeiten an der durch den Brand mit rund 25.000 Euro beschädigten Wohnungsküche. Aufgrund der eingeatmeten Rauchgase musste der 28-Jährige zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Freudenstadt gebracht werden.

