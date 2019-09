Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) An mehreren Autos Scheibe eingeschlagen

VS-Villingen (ots)

Um an vorhandene Wertgegenstände zu gelangen haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei geparkten Fahrzeugen im Bereich "Kopsbühl" die Scheiben eingeschlagen. Aus einem Wagen konnten die Täter 10 Euro Bargeld und ein Parfum-Flakon der Marke Mercedes entwenden. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

