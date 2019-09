Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rietheim-Weilheim) Unbekannte zapfen Diesel aus einem in Weilheim abgestellten Bagger ab

Rietheim-Weilheim (ots)

Rund 120 Liter Dieselkraftstoff haben unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Firmengelände in der Straße "Hinteres Öschle" aus einem dort abgestellten Bagger gestohlen. Vermutlich gelangten die Dieseldiebe über die angrenzenden Bahnlinien auf das Firmengelände, wo sie sich dann mit einer Absaugvorrichtung am Tank des Baggers zu schaffen machten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell