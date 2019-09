Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil-Göllsdorf) Sachbeschädigungen an der Holzhütte "Entdeckerhäuschen"

Rottweil-Göllsdorf (ots)

Im Zeitraum der letzten vier Wochen ist es am sogenannten "Entdeckerhäuschen" - einer Holzhütte, die von der Grundschule Göllsdorf für den Naturkundeunterricht genutzt wird - zu mehreren Sachbeschädigungen durch Unbekannte gekommen. An der zwischen der Jungbrunnenstraße und dem "Dissenhorn" gelegenen Holzhütte wurden sämtliche Scheiben eingeschlagen und die Eingangstüre aufgebrochen. Vorhandene Schulbänke und Stühle wurden von den Tätern aus der Hütte geholt und davor abgestellt. Aufgrund der Anzahl der so geschaffenen Sitzgelegenheiten geht die Polizei von mehreren, eventuell jugendlichen Tätern aus. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

