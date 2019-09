Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Absichtlich geparktes Auto zerkratzt

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.45 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand absichtlich den Fahrzeuglack eines schwarzen Ford Fiestas zerkratzt, der in der Rathausstraße nahe der Abzweigung Waldstraße abgestellt war. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise zu der unsinnigen Tat werden an die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) erbeten.

