Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Mehrere Farbschmierereien durch eine Gruppe Jugendlicher - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar (ots)

Am Samstagabend, vermutlich in der Zeit bis etwa 20.15 Uhr, haben fünf bis sechs Jugendliche durch Farbschmierereien im Bereich der Lina-Hähnle-Realschule, an einem Stromkasten im Danziger Weg sowie an einer angrenzenden Holzbrücke und einer Unterführung mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Jugendlichen dürften mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein und wurden von mehreren Passanten beobachtet. In der vorangegangenen Nacht wurde bereits die Motorhaube eines in der Straße "Kirchplatz" geparkten Autos mit Farbe besprüht. Eventuell steht diese Tat im Zusammenhang mit den Farbsprühereien vom Samstag. Sachdienliche Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Jugendlichen nimmt die Polizei Sulz (07454 92746) entgegen.

