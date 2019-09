Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Radfahrer beschädigt Neuwagen eines Autohauses - Polizei bittet nachträglich um Zeugenhinweise

Hüfingen (ots)

Bereits am Freitag, 06.09., vor zwei Wochen hat ein bislang noch unbekannter Fahrradfahrer in den späten Abendstunden einen Neuwagen eines Autohauses in der Schaffhauser Straße beschädigt. Der zu diesem Zeitpunkt vermutlich alkoholisierte Unbekannte fuhr gegen 23.40 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Schaffhauser Straße in Richtung des Autohauses. Nachdem der Gehweg dort aufgrund Bauarbeiten gesperrt war, benutzte der Radler den Hof des Autohauses und schrammte hierbei an der Fahrzeugfront eines ausgestellten Neuwagens der Marke Ford entlang. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Auto in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, setzte der Radfahrer seine unsichere Fahrt fort. Der ganze Vorgang wurde von der Überwachungskamera des Autohauses aufgezeichnet. Möglicherweise ist der Radfahrer in den späten Abendstunden des Freitags vor zwei Wochen jemandem aufgefallen. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) bittet nun nachträglich um Zeugenhinweise.

