Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil-Neufra, Bundesstraße 14) Unfall beim Linksabbiegen - drei Personen verletzt, einer davon schwer

Rottweil-Neufra, Bundesstraße 14 (ots)

Drei verletzte Personen, einer davon schwer, sowie rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 14 bei Neufra passiert ist. Ein 34-jähriger Fahrer eines Kleintransporters der Marke Citroen war gegen 06.40 Uhr - von Rottweil kommend - auf der B 14 in Richtung Spaichingen unterwegs. An der zweiten Abzweigung nach Neufra bog der Transporter-Fahrer nach links ab, ohne auf einen aus Richtung Spaichingen entgegenkommenden VW Passat eines 48-jährigen Autofahrers zu achten. Bei einem heftigen Zusammenprall der Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ein 54 Jahre alter Beifahrer im Passat erlitt schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die verletzten Personen in umliegende Kliniken gebracht. Da der Fahrer des Kleintransporters angab, dass an seinem Fahrzeug die Bremsen versagt hätten und es deshalb zum Unfall gekommen sei, wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell