Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Motorradfahrer bei Unfall mit geflüchtetem Lastwagenfahrer am Kreisverkehr Nordring und Klinikstraße leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall, der sich am Freitag, kurz nach 09 Uhr, am Kreisverkehr Nordring und Klinikstraße ereignet hat, leicht verletzt worden. Der Biker war mit einer BMW R 80 GS - von Schwenningen kommend - im Kreisverkehr unterwegs. Zeitgleich lenkte ein Fahrer eines gelben Lastwagens von der Querspange her in den Kreisverkehr ein und achtete hierbei nicht auf den bevorrechtigten Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen zu verhindern, wich der Biker mit der BMW nach links aus, überfuhr dabei den Richtung Villingen gelegenen Verkehrsteiler hinter dem Kreisverkehr und stürzte im Anschluss neben der Gegenfahrbahn auf dem Grünstreifen. Hierbei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu und musste in der Klinik ärztlich versorgt werden. Ohne sich um den verursachten Unfall oder den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des gelben Lastwagens in Richtung Villingen. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

