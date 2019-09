Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Mitteltal) Mit Motorrad geparktes Auto beschädigt - Biker fährt einfach davon

Baiersbronn-Mitteltal (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwochnachmittag in Baiersbronn-Mitteltal ereignet hat, sucht die Polizei Baiersbronn Zeugen. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein Motorradfahrer vermutlich mit einer gelb lackierten Suzuki SV 650S auf den Gehweg vor ein Fahrradgeschäft im Bereich der Ruhesteinstraße 270. Beim Abstellen des verkleideten Motorrades kippte dieses um und beschädigte einen dort geparkten Mercedes GLC. Nach dem Aufstellen des Motorrades ging der Biker ohne den gelben Helm abzunehmen kurz zum Fahrradgeschäft, drehte dann aber wieder um und fuhr mit dem Motorrad in Richtung Ruhestein davon, ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Mercedes in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Von einer Videoanlage des Fahrradgeschäftes wurde der ganze Vorfall aufgezeichnet. Der männliche Biker trug neben dem gelben Integralhelm eine dunkle, vermutlich schwarze Motorradkombination. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Motorradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Baiersbronn (07442 180269-0) in Verbindung zu setzen.

