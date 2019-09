Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, zwischen der Berliner Straße und der Peterzeller Straße auf der Straße "Am Krebsgraben" ereignet hat, ist eine 30-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt worden. Ein Mercedes-Fahrer wollte von einem Grundstück nach rechts in Richtung Berliner Straße abbiegen. Hierbei übersah der 54-jährige Autofahrer die Frau mit dem Pedelec, die sich von rechts auf dem Gehweg näherte und in Richtung Peterzeller Straße unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß wurde die 30-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell