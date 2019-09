Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Einbruch in Gaststätte im Belchenweg - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags sind unbekannte Täter in eine Gaststätte im Belchenweg eingebrochen. Nach einem vergeblichen Versuch, die massive Eingangstüre aufzubrechen, gelangten die Täter nach dem Aufhebeln einer Terrassentüre an der Gebäudeseite in die Gaststätte. In einem vorhandenen Nebenraum brachen die Eindringlinge dann drei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Eine Reinigungskraft entdeckte den Einbruch am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

