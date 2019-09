Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Friedrichstal: Zug streift LKW

Baiersbronn (ots)

Am oberen Bahnübergang im Baiersbronner Ortsteil Friedrichstal sind am Freitagmorgen ein Personenzug der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Gegen 11.20 Uhr bog ein Lastwagenfahrer von der Bundesstraße in Richtung Sensenhammer ab. Nach dem Überfahren des offenen Bahnübergangs blieb der LKW am Bordstein hängen und deswegen stehen. Der hintere Teil des Lastwagens ragte noch in den Bahnübergang hinein. In diesem Moment näherte sich die S81 aus Richtung Baiersbronn und erfasste noch das Heck des LKWs. Dabei entstand Sachschaden, den die Polizei auf zirka 9000 Euro beziffert. Lastwagenfahrer, Zugführer und Fahrgäste blieben unverletzt. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Murgtalbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Baiersbronn und Freudenstadt gesperrt werden.

