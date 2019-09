Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Auto streift Leitpfosten - Fahrerin nicht mehr ganz fahrtüchtig

Blumberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat eine Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Fützen und Epfenhofen einen Leitpfosten gestreift. Dabei riss ihr Außenspiegel ab. Sie hatte vor der Fahrt getrunken.

Gegen 15.10 Uhr sah ein Verkehrsteilnehmer zwischen Fützen und Epfenhofen einen in Schlangenlinien fahrenden Dacia. Auf ihrer Kurvenfahrt kam die Fahrerin der Limousine so weit nach links, dass sie mit ihrem Außenspiegel einen Leitpfosten streifte. Dabei riss der Außenspiegel ab. Die Frau setzte ihre Fahrt nach Blumberg fort, wo sie später von der Polizei kontrolliert wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sie den Unfall zwar bemerkt, war aber in Eile. Zudem blieb der Leitpfosten unbeschädigt. Die 71-Jährige roch nach Alkohol. Folge war ein Alkoholtest, der mit einem Atemalkoholwert von umgerechnet einem Promille endete. Die Dacia Fahrerin musste deswegen mit zur Blutentnahme. Ihren Führerschein nahm die Polizei in Verwahrung.

