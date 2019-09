Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) 16-jähriger Motorradfahrer stürzt in Kurve

Triberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist auf der B500 zwischen Schönwald und Triberg ein 16-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve gestürzt. Dabei verletzte er sich.

Kurz vor 16 Uhr fuhr der Junge mit seinem Leichtmotorrad von Schönwald nach Triberg. Kurz vor Triberg, in der Linkskurve vor der ersten Serpentine, stürzte er alleinbeteiligt. In der Folge rutschte der 16-jährige über die Fahrbahn und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Dabei verletzte er sich. Ein Rettungsteam brachte ihn mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden.

