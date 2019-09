Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Auto landet neben der Fahrbahn - Fahrerin leicht verletzt

St. Georgen (ots)

Am Donnerstagabend ist eine 59-jährige Autofahrerin mit ihrem VW in der Weidenbächlestraße, Höhe Einmündung Talstraße, aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verletzte sie sich leicht am Kopf. Fremdschaden entstand nicht. Den Sachschaden an ihrem Auto schätzt die Polizei auf zirka 7000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

